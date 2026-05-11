11 мая 2026, 19:24
Лес вспыхнул на острове в Ладожском озере
Лес загорелся на территории нацпарка в Карелии
фото magnific/ freepik
11 мая на одном из островов на территории национального парка «Ладожские шхеры» вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава округа Сергей Крупин.
«На одном из островов Ладоги сегодня зафиксирован лесной пожар. Очаг находится на территории парка «Ладожские шхеры», - написал чиновник в соцсети.
Он напомнил, что в Карелии запрещено разжигать костры и поджигать траву. Крупин призвал граждан соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесу.