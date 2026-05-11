Лес вспыхнул на острове в Ладожском озере

11 мая на одном из островов на территории национального парка «Ладожские шхеры» вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава округа Сергей Крупин.

«На одном из островов Ладоги сегодня зафиксирован лесной пожар. Очаг находится на территории парка «Ладожские шхеры», - написал чиновник в соцсети.

Он напомнил, что в Карелии запрещено разжигать костры и поджигать траву. Крупин призвал граждан соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесу.