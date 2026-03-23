Мобильный интернет перестал работать в Петрозаводске и городах Карелии
В понедельник, 23 марта, жители Карелии столкнулись с проблемами с доступом к любимым интернет-сайтам и приложениям.
«В магазинах жалуются, что не расплатиться по телефону»,
- сообщали днем читатели «Петрозаводск говорит».
На проблемы с мобильным интернетом пожаловались пользователи разных сотовых операторов, в частности, «Мегафон» и МТС. Оповещения о возможных проблемах в работе мобильного интернета при этом получили не все абоненты, которые пожаловались в нашу редакцию.
Один из читателей пожаловался, что в его телефоне при включенном мобильном интернете работают только приложения такси, почты, «ВКонтакте» и лотереи. Также пожаловались на проблемы с доступом в личнеы кабинеты некоторых банков.
Другая читательница сообщила, что у нее функционирует лишь мессенджер Max, все остальные приложения не открываются: «Больше ничего, даже Google не открывается, пишет, нет подключения к интернету».
В окрестностях Петрозаводска у абонентов МТС также не работает поисковая система, но функционируют приложения маркетплейсов, «ВКонтакте» и некоторые другие сервисы.
Как следует из данных сервиса Downdetector, мобильный интернет перестал работать в Петрозаводске, Кондопоге и Костомукше, Сегеже и Сортавале.
«Сбой мобильного интернета - не работает мобильный интернет», - жалуются пользователи.
«Не работают мессенджеры».
«Не открываются сайты».
«Не работает ничего кроме этого сайта и еще парочки ни с телефона, ни с домашнего интернета ужас».
«Не работает «Сбер», не открываются сайты государственных архивов! Мессенджеры не работают вообще».
Ранее мы писали о массированной атаке БПЛА на Ленинградскую область. Мобильный интернет там также отключали. Ранее с отключениями столкнулись жители Москвы.