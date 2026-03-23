Жители отдаленных поселков на Севере Карелии дождались автобуса

Транспортное сообщение между Костомукшей и отдаленными поселками Калевальского района будет восстановлено – в Карелию поступил новый автобус ПАЗ-4234, сообщили в минтрансе республики.

Жители Костомукши и почелков Боровой, Юшкозеро, Новое Юшкозеро вновь смогут пользоваться регулярным автобусным сообщением. Уточняется, что рейсы начнут осуществляться после мероприятий по регистрации и установке дополнительного оборудования.

В сентябре 2024 года автобусы из Борового, Юшкозеро, Нового Юшкозеро перестали ездить до Костомукши, где расположены социальные учреждения, а также железнодорожный вокзал. О бедственном положении, которое длилось больше года, жители этих населенных пунктов рассказали главе СК России Александру Бастрыкину.