Три человека пострадали на пожаре на заводе в Петрозаводске

Онежский судостроительно-судоремонтный завод горит в Петрозаводске. На месте работают пожарные и медики скорой помощи.

Одного пострадавшего вынесли с места пожара, сообщил глава карельского минздрава Михаил Охлопков. У пострадавшего ожог верхних дыхательных путей, также отравление продуктами горения. Пострадавшего госпитализировали. Сведений о других пострадавших на заводе у министра нет.

Между тем, глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в соцсети о трех пострадавших. Также по его данным, никто не погиб. Ранее подобная информация появилась в мессенджере.

Губернатору пришлось прервать свою рабочую поездку по Приладожью и срочно выехать в Петрозаводск из-за ЧП на предприятии. Парфечников намерен координировать действия по ликвидации последствий пожара.

В настоящее время на месте возгорания работают пожарные МЧС России, также привлекли квадрокоптеры для мониторинга ситуации.