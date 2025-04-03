03 апреля 2025, 15:40
Происшествия

Уголовное дело возбудили после пожара на судоремонтном заводе

В обстоятельствах пожара на предприятии в столице Карелии еще разбираются
сгоревший завод
фото СК по РК

По факту масштабного пожара на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе 3 апреля в Петрозаводске возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Место ЧП осмотрел следователь, назначены экспертизы, обстоятельства случившегося еще устанавливают.

В результате пожара на цифровой судоверфи пострадали три человека, двое из них в реанимации, третий от госпитализации отказался.

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