03 апреля 2025, 15:40
Уголовное дело возбудили после пожара на судоремонтном заводе
В обстоятельствах пожара на предприятии в столице Карелии еще разбираются
фото СК по РК
По факту масштабного пожара на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе 3 апреля в Петрозаводске возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.
Место ЧП осмотрел следователь, назначены экспертизы, обстоятельства случившегося еще устанавливают.
В результате пожара на цифровой судоверфи пострадали три человека, двое из них в реанимации, третий от госпитализации отказался.