Пьяный старик-разбойник избил сожительницу из ревности

В Кемском районе будут судить 64-летнего местного жителя. Мужчина избил подругу и хватал ее за шею. Ранее он уже был судим, теперь отвечать за содеянное придется снова. Северянина обвинили в побоях и угрозе убийством.

Все случилось в начале марта в квартире сожительницы. Между ними произошла ссора, мужчина не менее трех раз ударил спутницу по спине, а потом схватил ее за шею и сжал, пригрозив убить. Женщина не на шутку испугалась и обратилась в полицию.

В полиции пояснили, что к конфликту привела ревность и алкоголь. Там возбудили уголовное дело, мужчину вину признал и раскаялся. Наказание определит суд.