Трудовая инспекция Карелии расследует пожар на судостроительном заводе

В масштабном пожаре на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске разбираются следователи и прокуратура. После ЧП в больнице находятся два человека.

Расследование группового тяжелого несчастного случая на предприятии начала Государственная инспекция труда Карелии.

Пожар вспыхнул на цифровой верфи утром 3 апреля. Двое мужчина получили тяжелые травмы.

Трудовая инспекция устанавливает обстоятельство случившегося и устанавливает работодателя пострадавших. По результатам этого расследования сделают выводы о причинах и обстоятельствах ЧП.

С огнем на судостроительном заводе боролись два часа более 60 пожарных. Первые минуты пожара попали на видео. Несущие конструкции предприятия уцелели. Последствия огненного ЧП постараются устранить за три месяца.