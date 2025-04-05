05 апреля 2025, 11:50
Происшествия

Трудовая инспекция Карелии расследует пожар на судостроительном заводе

Специалисты пытаются выяснить, на кого работали двое пострадавших в огненном ЧП в Петрозаводске
горит судостроительный завод
фото читателя «Петрозаводск говорит»

В масштабном пожаре на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске разбираются следователи и прокуратура. После ЧП в больнице находятся два человека.

Расследование группового тяжелого несчастного случая на предприятии начала Государственная инспекция труда Карелии.

Пожар вспыхнул на цифровой верфи утром 3 апреля. Двое мужчина получили тяжелые травмы.

Трудовая инспекция устанавливает обстоятельство случившегося и устанавливает работодателя пострадавших. По результатам этого расследования сделают выводы о причинах и обстоятельствах ЧП.

С огнем на судостроительном заводе боролись два часа более 60 пожарных. Первые минуты пожара попали на видео. Несущие конструкции предприятия уцелели. Последствия огненного ЧП постараются устранить за три месяца.

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