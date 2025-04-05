Жительница Карелии хотела заработать на лайках, но лишилась 400 тысяч

Аферисты нашли еще двух жертв в Карелии. Одна хотела легких денег, другую попросили денег в долг.

В мессенджере с 59-летней петрозаводчанкой связалась Галина и предложила поработать в известной торговой компании, обещали хороший доход. Предложение оказалось заманчивым, тем более особых усилий не требовалось.

Женщину включили якобы в рабочий чат, где распределяли задания. Петрозаводчанке нужно было ставить лайки и выкупать некоторые товары. За день доверчивая горожанка растратила более 400 тысяч на разные товары и ничего не заработала, еще и лишилась собственных сбережений. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Студентку обманули мошенники, которые взломали аккаунт ее подруги. Цифровые жулики попросили в долг 27 700 рублей для погашения кредита. 21-летняя девушка помогла, как думала подруге, но деньги ушли на банковскую карту злоумышленников. Полиция также завела уголовное дело.