05 апреля 2025, 10:56
Молодой житель Новой Вилги бесследно пропал
Юрия Прохоренко ищет прионежская полиция. Близкие давно не получали вестей от молодого человека
изображение «Петрозаводск говорит»
В Карелии разыскивают 24-летнего Юрия Прохоренко.
Близкие не могут связаться с молодым человеком с начала года. По информации сообщества «Доброспас», к поискам парня подключилась прионежская полиция.
Внешность жителя Новой Вилги обычная – рост 170, среднее телосложение, карие глаза, но с правой стороны на голове есть шрам. Других примет нет.
Оперативники просят бдительных граждан, которые видели Юрия Алексеевича Прохоренко после 24 ноября 2024 года, звонить в полицию.