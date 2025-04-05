Молодой житель Новой Вилги бесследно пропал

В Карелии разыскивают 24-летнего Юрия Прохоренко.

Близкие не могут связаться с молодым человеком с начала года. По информации сообщества «Доброспас», к поискам парня подключилась прионежская полиция.

Внешность жителя Новой Вилги обычная – рост 170, среднее телосложение, карие глаза, но с правой стороны на голове есть шрам. Других примет нет.

Оперативники просят бдительных граждан, которые видели Юрия Алексеевича Прохоренко после 24 ноября 2024 года, звонить в полицию.