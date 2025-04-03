03 апреля 2025, 10:46
Происшествия

Взрыв слышали на полыхающем судостроительном заводе

В карельском МЧС не комментируют информацию о взрыве и пострадавших
пожар
фото стопкадр видео читателя «Петрозаводск говорит»

Пожар произошел утром 3 апреля на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Черный дым был виден в разных районах Петрозаводска.

В телеграм-канале «Карельский дворик» со ссылкой на очевидцев сообщается, что в одном из цехов взорвался баллон, возник пожар. Сообщается о пострадавших. В комментариях пишут, что взорвались газовые баллоны, также пишут о втором взрыве и погибших. Это информация не официальная.

В МЧС Карелии отказались комментировать сведения о взрыве и пострадавших и сообщать информацию о произошедшем и предложили смотреть телеграм-канал МЧС России.

Между тем в источнике в мессенджере со ссылкой на МЧС пишут, что горят склады, пожар второй категории сложности, с пламенем пытаются справиться более 40 пожарных. На месте дежурит скорая.

                                             стопкадр видео телеграм-канал «Карельский дворик»

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