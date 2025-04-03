Девочку сбили на пешеходном переходе в Карелии

В Беломорске 2 апреля школьница попала под колеса автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, 55-летний водитель автомобиля Renault Megane не заметил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток был сбит.

В результате инцидента девочка получила травмы. Она была доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв. В отношении автомобилиста был составлен административный протокол.