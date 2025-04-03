Завод горит в эти минуты в Петрозаводске

Петрозаводчане заметили черный дым в районе Онежской флотилии. Его видно из разных районов карельской столицы.

По другой информации от горожан, пожар вспыхнул в районе Ригачина, где расположен Онежский судостроительно-судоремонтный завод.

«Судостроительный завод горит»,

- сообщают читатели.

В пресс-службе регионального МЧС пока информацию собирают. Вскоре расскажем подробности. Пожарные уже выехали по вызову.