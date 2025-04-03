Больше миллиона рублей отдала мошенникам жительница Карелии

В полицию Костомукши обратилась 69-летняя женщина. Горожанка рассказала о том, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что ей позвонили с информацией о замене счетчиков. Тогда она назвала свои данные. Спустя некоторое время с женщиной связался якобы представитель Центробанка. Он рассказал о том, что кто-то пытается снять со счета костомукшанки 500 тысяч рублей. Женщину обвиняли в пособничестве злодеям, она испугалась.

Женщину убедили в том, что спасти свои сбережения можно только в том случае, если перевести их на некий безопасный счет. В итоге 1,2 миллиона рублей ушли аферистам.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.