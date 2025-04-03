03 апреля 2025, 10:06
Больше миллиона рублей отдала мошенникам жительница Карелии
В Костомукше возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере
Фото: unsplash.com / Michael Fortsch
В полицию Костомукши обратилась 69-летняя женщина. Горожанка рассказала о том, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Потерпевшая пояснила, что ей позвонили с информацией о замене счетчиков. Тогда она назвала свои данные. Спустя некоторое время с женщиной связался якобы представитель Центробанка. Он рассказал о том, что кто-то пытается снять со счета костомукшанки 500 тысяч рублей. Женщину обвиняли в пособничестве злодеям, она испугалась.
Женщину убедили в том, что спасти свои сбережения можно только в том случае, если перевести их на некий безопасный счет. В итоге 1,2 миллиона рублей ушли аферистам.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.