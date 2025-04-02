Появилось видео, как подросток на мопеде снес на ребенка в Карелии

Появились подробности аварии с участием двух несовершеннолетних в Карелии.

Напомним, вечером 2 апреля в Новой Вилге подросток на мопеде наехал на восьмилетнего велосипедиста. Случившееся запечатлела камера наблюдения. На записи видно, что два человека едут по краю проезжей части, но в какой-то момент ребенок съезжает ближе к середине дороги, в этот момент его сносит мопед. Оба падают. Подросток, который управлял мопедом, встает и подбегает ко второму.

В полиции уже выяснили, что несовершеннолетний водитель мопеда не имел прав управления. Велосипедист в больнице в Петрозаводске.