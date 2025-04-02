Подросток на мопеде сбил ребенка в Новой Вилге

Вечером 2 апреля в Новой Вилге произошла авария с участием несовершеннолетних. Маленький велосипедист госпитализирован.

По данным телеграм-канала полиции, ДТП случилось в районе 17:30. На мопеде катался несовершеннолетний. В какой-то момент он сбил восьмилетнего ребенка, который тоже катался в населенном пунтке, но на велосипеде.

Велосипедиста отвезли в Детскую республиканскую больницу. Полиция разбирается, что произошло.