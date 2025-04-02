02 апреля 2025, 19:04
Происшествия

Подросток на мопеде сбил ребенка в Новой Вилге

Маленький велосипедист госпитализирован после аварии
фото «Петрозаводск говорит»

Вечером 2 апреля в Новой Вилге произошла авария с участием несовершеннолетних. Маленький велосипедист госпитализирован.

По данным телеграм-канала полиции, ДТП случилось в районе 17:30. На мопеде катался несовершеннолетний. В какой-то момент он сбил восьмилетнего ребенка, который тоже катался в населенном пунтке, но на велосипеде.

Велосипедиста отвезли в Детскую республиканскую больницу. Полиция разбирается, что произошло.

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Метки: 
ДТП
велосипедист
мопед
Новая Вилга
новости Карелии
ребенок