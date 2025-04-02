BMW полыхал после столкновения с грузовиком на трассе в Карелии

Вечером 2 апреля на трассе «Кола» в Олонецком районе произошло серьезное ДТП. Одного человека увезли в больницу.

На 266 километре трассы «Кола» столкнулись грузовой автомобиль и BMW-X6. Большегруз съехал в кювет, а иномарка загорелась.

Спасателям о произошедшем сообщили в 17:00. Прибывшие по вызову спасатели потушили полыхающий автомобиль BMW и убрали с проезжей части обломки транспортных средств.

По информации госкомитета Карелии по безопасности, в аварии пострадал пассажир иномарки. Его доставили в Олонецкую ЦРБ.