02 апреля 2025, 20:04
BMW полыхал после столкновения с грузовиком на трассе в Карелии
Один человек госпитализирован после сегодняшней аварии на трассе «Кола»
фото Госкомитета Карелии по безопасности
Вечером 2 апреля на трассе «Кола» в Олонецком районе произошло серьезное ДТП. Одного человека увезли в больницу.
На 266 километре трассы «Кола» столкнулись грузовой автомобиль и BMW-X6. Большегруз съехал в кювет, а иномарка загорелась.
Спасателям о произошедшем сообщили в 17:00. Прибывшие по вызову спасатели потушили полыхающий автомобиль BMW и убрали с проезжей части обломки транспортных средств.
По информации госкомитета Карелии по безопасности, в аварии пострадал пассажир иномарки. Его доставили в Олонецкую ЦРБ.