Человек попал под поезд в Петрозаводске

ЧП на железной дороге произошло сегодня вечером в столице Карелии.

Как выяснил «Петрозаводск говорит», на путепроводе поезд сбил человека. Инцидент произошел 2 апреля в районе 18:28 на путепроводе на Лыжной. Мужчина находился в неположенном месте на путях.

«Там явно кто-то лежит, женщина в слезах, и все смотрят на пути», - сообщили нам очевидцы.

Состояние пострадавшего пока не известно. На месте работали медики скорой помощи.