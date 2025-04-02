02 апреля 2025, 19:24
Человек попал под поезд в Петрозаводске
На месте ЧП работала скорая помощь. Выжил ли пострадавший, пока не известно
фото «Петрозаводск говорит»
ЧП на железной дороге произошло сегодня вечером в столице Карелии.
Как выяснил «Петрозаводск говорит», на путепроводе поезд сбил человека. Инцидент произошел 2 апреля в районе 18:28 на путепроводе на Лыжной. Мужчина находился в неположенном месте на путях.
«Там явно кто-то лежит, женщина в слезах, и все смотрят на пути», - сообщили нам очевидцы.
Состояние пострадавшего пока не известно. На месте работали медики скорой помощи.