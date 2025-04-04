04 апреля 2025, 14:16
В Карелии простились с 47-летним Василием Столяровым
В деревне Мегрега похоронили бойца СВО
Фото администрации Олонецкого района
В Карелии сегодня простились с военнослужащим Василием Столяровым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом информирует паблик администрации Олонецкого района.
Василию Столярову было 47 лет. Он окончил Олонецкую среднюю школу №1, затем Олонецкий техникум. После срочной службы в армии работал в различных организациях. До подписания контракта с Вооруженными силами РФ трудился в Валаамском монастыре.
Похороны бойца состоялись в деревне Мегрега. Присутствующие почтили его память минутой молчания.
Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.