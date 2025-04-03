В национальном районе Карелии выбрали лучшего стихотворца

В Этнокультурном центре в поселке Пряжа подвели итоги конкурса начинающих поэтов имени Александра Павловича Бугмырина, посвященного 95-летию Пряжинского района.

В поэтическом состязании приняли участие 17 поэтов из разных районов Карелии. Все конкурсные работы прошли оценку профессионального жюри, в состав которого вошли известные поэты Карелии Елена Пиетиляйнен и Олег Мошников, а также учитель литературы из Пряжи Ирина Велеславова.

«Мы оценивали работы по десятибалльной системе по нескольким критериям (рифма, размер, строфика и так далее). У стихов, которые набрали высшую оценку, есть шанс быть опубликованными в журнале «Север». Но обещать мы не можем»,

— подвела итог конкурса писатель, кандидат наук, главный редактор журнала «Север» Елена Пиетиляйнен.

Мнения членов жюри совпали. Наивысшую похвалу получила пенсионерка Людмила Мехед, которая родилась в поселке Чална Пряжинского района. Она имеет образование кондитера и говорит, что стихи пишет для себя, чтобы «голова работала». Но сейчас ее произведения выходят в свет на страницах республиканских изданий.

Второе место в состязании стихотворцев заняла петрозаводчанка Ася Суворова, третье место разделили Олег Обносов из Эссойлы и Василий Гришкин из села Кончезеро Кондопожского района.

Традиция проведения самого масштабного районного конкурса поэтов возникла в селе Крошнозеро в 2013 году. После смерти местного поэта Александра Павловича Бугмырина его неизменная муза и супруга Сталина Ивановна Бугмырина смогла объединить любителей поэзии, вместе со своими детьми организовала конкурс поэтов, который вскоре стал популярным не только в районе, но и в Карелии.

Супруги Бугмырины отдали большую часть жизни школе. Их общий педагогический стаж на двоих составляет целый век.

«Очень приятно, что память о нашем замечательном педагоге, поэте, друге, земляке-крошнозерце Александре Павловиче Бугмырине и его супруге Сталине Ивановне Бугмыриной живет в наших сердцах. Конкурсы продолжаются, и их проведение проходит уже на более высоком творческом и профессиональном уровне! Благодарю организаторов, членов жюри конкурса, родственников и всех причастных за душевное тепло и радость этой встречи!»

— поблагодарила организаторов жительница Крошнозера.

На встрече прозвучали стихи Александра Павловича, самих конкурсантов и профессиональных карельских поэтов. Конкурс проводился в рамках реализации проекта «Карельские помочи» при поддержке Фонда культурных инициатив.