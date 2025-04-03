03 апреля 2025, 14:36
Общество

Четверо рыбаков провалились под лед в Карелии

В Медвежьегорском районе проведена спасательная операция
// Фото: unsplash.com / Erin Mckenna

В Медвежьегорском районе четверо рыбаков провалились под лед. Об этом сообщает государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным госкомитета, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного сегодня в 12:57. Спасти рыбаков помогли очевидцы. Они доставили их на Палеостров.

По предварительной информации, двое мужчин получили сильные обморожения.  Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Метки: 
Медвежьегорский район
Рыбаки
спасательная операция
Госкомитет
новости Карелии