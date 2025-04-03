Четверо рыбаков провалились под лед в Карелии

В Медвежьегорском районе четверо рыбаков провалились под лед. Об этом сообщает государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным госкомитета, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного сегодня в 12:57. Спасти рыбаков помогли очевидцы. Они доставили их на Палеостров.

По предварительной информации, двое мужчин получили сильные обморожения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.