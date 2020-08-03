Две массовых драки с поножовщиной произошли на рынках Петрозаводска

С сожалением приходится признать, что 2-го августа у нас порой происходили различные непотребства. В этот день отмечают праздник – День Воздушно-десантных войск. С утра обычно всегда происходят официальные торжества. Во второй половине дня некоторые люди, которые считают себя вправе отмечать этот день, неожиданно начинают хулиганить. Ровно 20 лет назад это особенно бросалось в глаза. Днем на рынке «Ягуар» произошло столкновение между так называемыми «лицами кавказской национальности» и десантниками.

Журналисты появились на рынке позже, драка к тому времени закончилась. Десантник с забинтованной головой сидел в УАЗике. А продавцы заливали раны минералкой. Большинство их предпочли в этот день после инцидента с рынка уехать. Оставшиеся коллеги с интернациональной внешностью возмущались, но с прессой говорить не спешили.

Дело в том, что и так на рынке в тот день было шумнее обычного. Туда нагрянула налоговая инспекция, да еще в сопровождении телевидения. Подобные рейды не были редкостью, хотя СМИ присутствовали на них далеко не всегда. Поэтому и продавцы, и сотрудники налоговой заверили, что не будут ругаться перед камерами. А без них поспорят, как водится.

Впрочем, с физической защитой, которая сопровождала инспекторов, особо не поспоришь.

«Я бы хотел их просто предупредить, что такие рейды у нас ежедневные. Надеяться на авось бессмысленно. То есть мы все равно рано или поздно придем»,

– пояснил начальник отдела налоговой службы Эдуард Торяник.

Некоторые продавцы и владельцы торговых точек не смущаясь стали убирать прилавки.

«Это значит, что что-то не в порядке. В основном они не бросают свою имущество, уходят»,

– отметил сотрудник налоговой.

Инспекторы паковали бесхозное имущество, не в силах найти его хозяев на рынке, забирали с собой. Хозяин же обычно товар не бросал на произвол налоговых органов. И объявлялся через какое-то время, потому что заплатить штраф дешевле, чем подарить товар государству.

Впрочем, продавцы сказали, что свидетельства не имели только потому, что июль провальный месяц, и им нечего заплатить в бюджет, а семьи кормить надо. Инспекторов однако на слезу не прошибешь, у них тоже есть семьи:

«Предпринимательская деятельность осуществляется на свой страх и риск. Раз взялся предприниматель осуществлять деятельность, значит, надо заплатить и работать».

Парадоксально, но и продавцы, у которых отобрали товар, и сами инспекторы хором жаловались журналистам, что налоговое законодательство России несовершенно. И до тех пор, пока ситуация не изменится, предприниматель и мытарь общего языка не найдут.

Уже после инцидента на рынке «Ягуар» День ВДВ продолжился на рынке Центральном. Как многие опасались, дальше не обошелся без эксцессов. Данный репортаж журналисты телекомпания «Ника» снимали на следующий день, по горячим следам. В результате столкновения группы разгулявшихся десантников и приезжих южан появились раненые. Но по поводу количества пострадавших и серьезности их ранений показания свидетелей сильно разнились.

На рынке сначала появилась небольшая группа десантников, но очень скоро эта группа увеличилась до семидесяти человек, настроенных, по словам очевидцев, весьма агрессивно.

«Вот эта толпа людей ворвалась, вот тут прошла, тут никого не было, – показывал председатель ГОРПО Борис Махренский (который также в те годы являлся советником по торговле в правительстве РК) на главный вход. – Драка началась во втором зале. Часть людей начала выбегать через разные выходы, кто куда мог. Часть людей спряталась в магазин поблизости».

Не найдя кавказцев (а последние хорошо знали, что такое второе августа), толпа решила оторваться, как рассказывают продавцы, на торговцах со славянской внешностью:

«Пьяные были. Черти оголтелые. Налетели, свернули прилавки. Видимо, нашли самую «черную» на рынке, – горько усмехнулась рыженькая девушка. – Когда они не нашли того, кого хотели, они начали накидываться на русских. Девчат, женщин. Подлетали ко всем. Вы тоже, типа, виноваты, что работаете на них».

«Никого они не разбирали, они били всех подряд – белых, черных, рыжих, красных, им было все равно»,

– подтвердил Махренский.

Подобные выходки некоторых представителей наших войск повторялись уже не первый год. Предвидя такой поворот праздника ВДВ, управление рынка посоветовало всем торговцам с Кавказа устроить себе второго августа выходной и не появляться на глаза десантникам. Именно поэтому бить сначала было некого. Но столкновение все же состоялось. Часть не успевших спрятаться торговцев сбегало, как сказали продавцы, в мясной ряд за ножами.

«Я майор, – представился попавшийся журналистам мужчина не в военной форме, – Приехал к директору рынка просто разобраться, почему здесь «афганца» порезали. Что с ним случилось? Он умер, даже не довезли до больницы. Причина смерти? Живот распороли».

Как утверждали торговцы, и с этим не спорили даже в милиции, кавказцы использовали ножи для самозащиты.

Что касается руководства рынка, то оно готовилось к погрому загодя, о чем било в колокола.

«Я сам лично известил: главу самоуправления (тогда мэром Петрозаводска был Андрей Демин – прим.ред.), исполняющего обязанности начальника УВД и так далее. Утром я прозвонил всем»,

– заверил Борис Махренский, но власти почему-то к его словам не прислушались.

Самое удивительное, что в милиции журналистам ответили, что всего этого не было.

«Я не скажу, что была большая потасовка, потому что драки особой не было»,

– заявил Андрей Дьяченко, сотрудник пресс-центра УВД Петрозаводска.

Сведения, которые журналисты получили на рынке и в милиции – противоречили друг другу. Милиция считала, что сделала все, что могла. На рынке так не думали. В милиции говорили, что пострадавшие только русские, и их только двое – с ножевыми ранами, но оба живы. На рынке сказали, что был смертельный исход. Короче, потасовка случилась, и ее можно было ожидать, а значит, предотвратить, чего милиция так и не сделала. Единственное, в чем сошлись и милиция, и рынок – так это в том, что десантники неправы, и оправдывать их, тем более войной, в этом никак нельзя.

«Поездки в «горячие точки» касаются не только ВДВ. Сотрудники милиции ездят. Пограничники ездят. Морская пехота ездит. Могу отметить, что сотрудники милиции бывают там чаще», – сообщил Дьяченко.

Таким было 3 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума – а что вы делали в этот день в 2000 году?

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