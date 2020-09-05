Две машины улетели в кювет в Пудожском районе

Сразу две аварии произошли в Пудожском районе в субботу, 5 августа, сообщает МЧС Карелии.

Первая авария случилась под утро в Пудоже. Автомобиль улетел в кювет на улице Энтузиастов. Справлялись с последствиями аварии три спасателя и одна машина спецетхники.

А в начале второго дня пожарно-спасательное подразделение Пудожского района привлекалось для ликвидации происшествия на 419 километре федеральной автомобильной дороги А-119 в Пудожском районе, где также машина оказалась в кювете.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним также, что накануне, в пятницу, 4 августа, в Петрозаводске на Кукковке произошло две аварии. «ВАЗ» столкнулся с «Тойта Ленд Крузер Прадо», а машина Росгвардии въехала в джип.