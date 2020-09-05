Росгвардия прокомментировала ДТП с участием служебной машины

В редакцию портала «Петрозаводск говорит» поступил комментарий Росгвардии на ранее опубликованную сегодня новость «Автомобиль Росгвардии въехал в иномарку в Петрозаводске».

В нем уточняется, что автомобиль ехал по срочному вызову со всеми сопутствующими экстренному вызову атрибутами, пострадавших нет и идет проверка.

«4 сентября в Петрозаводске экипаж вневедомственной охраны ехал на сработку тревожной сигнализации с включёнными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. На пересечении Комсомольского и Лесного проспектов произошло столкновение служебного автомобиля вневедомственной охраны с гражданским транспортным средством. В результате ДТП пострадавших нет. Проводится служебная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,

- уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, авария произошла на Кукковском кольце. Ведомственный автомобиль вылетел на кольцо, где столкнулся с иномаркой.