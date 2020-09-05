Карелии передали копию Красного знамени, утраченного в годы войны

Сегодня, 5 сентября, в Петрозаводске состоялась торжественная передача копии наградного Красного Знамени 18-й Ярославской стрелковой дивизии, утраченного в годы Советско-финляндской войны, сообщает ЗС РК.

Копию сделали мастера из Новосибирска по сохранившимся фотографиям. Оригинал хранится в Военном музее Хельсинки.



Знамя было захвачено финнами после боя под Питкярантой в ночь с 28 на 29 февраля 1939 года. Его сняли с тела убитого начальника политотдела дивизии Алексея Разумова.

Копия знамени займет достойное место в коллекции Национального музея.