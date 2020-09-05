Автомобиль Росгвардии въехал в иномарку в Петрозаводске

4 сентября на Кукковском кольце произошло ДТП, не прошедшее по сводкам. Видео выложено в группе «ДТП ПТЗ».

На видео видно, что машина Росгвардии вылетает на кольцо и врезается в бок движущегося по кольцу джипа (по другим данным «Вольво»).

По свидетельствам очевидцев, пишущих в комментариях, для движения ведомственного автомобиля на кольце хватало места. Также сообщается, что автомобиль «Росгвардии» шел с мигалками и звуковым сигналом, но водитель джипа не мог видеть маячков, а услышать сигнал мог довольно поздно для маневра.

Напомним, также вчера, 4 сентября, на Кукковке произошло крупное ДТП: ВАЗ-2115 и внедорожник «Тойта Ленд Крузер Прадо» столкнулись на Карельском проспекте.