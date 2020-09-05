Мурманчанин убил человека чайником, а селфи с трупом послал приятелю

26-летнего жителя Мурманска приговорили к восьми годам строгого режима за жестокое убийство, сообщает прокуратура Мурманской области.

В конце прошлого года он на почве личной неприязни изощренно убил 35-летнего хозяина квартиры, в которой находился.

А именно «нанес множественные удары кулаками, коленом, а также бутылкой, электрическим чайником и металлическим радиатором отопления по голове жертвы. После этого, он сфотографировал себя несколько раз рядом с телом потерпевшего, который на тот момент лежал на кровати в крови. Фотографии отправил посредством мобильного приложения своему приятелю»,

- сообщает прокуратура.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал полностью.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.