Две «Газели» передадут предприятию «Городской транспорт»

В мэрии рассчитывают, что ПМУП «Городской транспорт» сможет побороться за право возить пассажиров в Петрозаводске на новом маршруте №30.

В последние дни предприятию, в парке которого оставались только троллейбусы, начали передавать автобусы. Они не новые. 5 июля была передана первая партия из пяти машин. В минтрансе отмечали, что передача автобусов городу не скажется на пригородном сообщении. У «Карелавтотранса» достаточно транспортных средств для стабильной работы.

В субботу стало известно, что «Городскому транспорту» хотят передать еще два автобуса для организации муниципальных маршрутов. На этот раз отдадут машине не среднего класса, а «Газели».

«Сегодня готовы к передаче автобусы малого класса марки ГАЗ. Такие автобусы оптимальны для использования на городских маршрутах в непиковое вечернее время»,

- прокомментировали в региональном минтрансе.



В ведомстве утверждают, что автобусы оснащены всем необходимым для перевозки маломобильных граждан. // фото «Петрозаводск говорит»/ vk.com/mintranskarelia