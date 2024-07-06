Фестиваль садовой клубники пройдет в Петрозаводске

На Онежской набережной горожане и гости Петрозаводска вновь смогут приобрести клубнику.

Во вторник откроется фестиваль садовой ягоды «Земляничное лукошко» (0+). Свою продукцию представят местные фермеры – не только свежая ягода, но и различная продукция из клубники.

Ягодный фестиваль продлится до 14 июля, сообщили в пресс-службе регионального минэка. Торговать будут с полудня и до девяти вечера.

13 июля ремесленники и фермеры проведут для гостей фестиваля мастер-классы. Дети смогут участвовать в конкурсах и играх. Развлекательная программа (6+) начнется в полдень. // фото «Петрозаводск говорит»