Троллейбусы и автобусы в воскресенье изменят маршруты

Петрозаводчанам напомнили, как в воскресенье будут курсировать троллейбусы и автобусы в столице Карелии. Маршруты изменили из-за проведения спортивных соревнований. При этом троллейбус №1 до 15:00 работать не будет.

В мэрии напомнили, что 7 июля с 7:00 до 15:00 движение троллейбусов №3, 5 и 6 будет организовано так:

Троллейбус №3:

Конечная станция «улица Заводская» – Первомайский проспект – улица Антикайнена – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – проспект Александра Невского – улица «Правды» – улица Куйбышева – проспект Ленина – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Антикайнена – Первомайский проспект – Заводская улица – конечная станция «улица Заводская».

Троллейбус №5:

Конечная станция «улица Лыжная» – Лыжная улица – улица Ровио – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Антикайнена – Первомайский проспект – Заводская улица – конечная станция «ДСК» – Заводская улица – Первомайский проспект – улица Антикайнена – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – улица Ровио – Лыжная улица – конечная станция «улица Лыжная».

Троллейбус №6:

Конечная станция «Товарная» – улица Разина – Первомайский проспект – улица Антикайнена – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – проспект Александра Невского – улица Калинина – Ключевское шоссе – улица Репникова – улица Антонова – улица Корабелов – конечная станция «улица Корабелов» – улица Корабелов – улица Антонова – улица Репникова – Ключевское шоссе – улица Калинина – проспект Александра Невского – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Антикайнена – Первомайский проспект – Краснофлотская улица – конечная станция «Товарная.

Маршруты автобусов будут изменены с 07:00 до 16:00. Курсировать они будут так:

Маршрут №3:

Конечная станция «Сулажгора» – Сулажгорская улица – Новосулажгорская улица – Первомайский проспект – улица Антикайнена – улица Гоголя – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – проспект Александра Невского – улица «Правды» – Ключевское шоссе – улица Репникова – улица Антонова – улица Корабелов – конечная станция «улица Корабелов» – улица Корабелов – улица Антонова – улица Репникова – Ключевское шоссе – улица «Правды» – проспект Александра Невского – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – улица Гоголя – улица Антикайнена – Первомайский проспект – Новосулажгорская улица – Сулажгорская улица – конечная станция «Сулажгора».

Маршрут №12:

Конечная станция «Древлянка-7» – улица Новоселов – Оборонная улица – Скандинавский проезд – Ярославская улица – Лососинское шоссе – улица Попова – Сыктывкарская улица – Лесной проспект – улица Чапаева – улица Шотмана – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Куйбышева – улица «Правды» – Ключевское шоссе – улица Репникова – улица Антонова – улица Корабелов – Ключевая улица – Судостроительная улица – конечная станция «улица Кемская» – Кемская улица – Судостроительная улица – Ключевая улица – улица Корабелов – улица Антонова – улица Репникова – Ключевское шоссе – улица «Правды» – проспект Карла Маркса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – улица Шотмана – улица Чапаева – Лесной проспект – улица Древлянка – улица Попова – Лососинское шоссе – Ярославская улица – Скандинавский проезд – Оборонная улица – улица Новоселов – конечная станция «Древлянка-7». // фото «Петрозаводск говорит»