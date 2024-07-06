Умерла ведущая программы «Время»

В возрасте 86 лет скончалась одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко. О смерти легендарного диктора центрального телевидения сообщил «Первый канал».

«Безупречный образ на экране - сдержанная, уверенная, открытая. Она рассказывала зрителям о главных событиях в жизни страны»,

- сообщается на сайте федерального канала.

Аза Лихитченко окончила Школу-студию МХАТ, некоторое время играла на сцене театра, работала на Гостелерадио СССР. В 1968 году стала одной из ведущих программы «Время», работала до 1993 года. В 1988 году получила звание народной артистки РСФСР. Была директором дикторского отдела и воспитывала начинающих дикторов и телеведущих. Одной из учениц Лихитченко была нынешняя ведущая программы «Время» Екатерина Андреева. // фото стоп-кадр 1tv.ru