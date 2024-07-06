В карельском городе отменили праздник

6 июля Пудож должен был отмечать День города. С утра глава района Алексей Зубов поздравил местных жителей и гостей с праздником, пожелал здоровья, благополучия, успехов: «Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне!».

А спустя несколько часов стало известно, что никаких гуляний не будет. В Пудоже произошло аварийное отключение электроэнергии. Праздник перенесли, правда, конкретную дату не сообщили.

«В связи с аварийным отключением электроэнергии на территории Пудожского района празднование дня города переносится на неопределенный срок, о дате сообщим дополнительно. Приносим свои извинения!» - написал Зубов. // фото unsplash.com/ diz play