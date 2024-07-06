Еще один скорый поезд запустят из Петрозаводска в Москву

Дополнительный поезд свяжет столицу Карелии и Москву. Состав будет заходить в Петербург. Курсировать скорый поезд №201У начнет со вторника, 9 июля. На дополнительный поезд обратил внимание паблик «Петрозаводск транспортный».

Поезд будет отправляться из Петрозаводска дважды в неделю - по вторникам и средам в 17:00, прибывать на Ладожский вокзал в Северной столице в 23:45, остановка займет 1 час 45 минут. Отходить из Петербурга в Москву поезд будет в 01:30, прибывать на Ленинградский вокзал в 10:16. Поезд будет ходить до 28 августа.

Из Москвы в Карелию добраться на поезде №202У можно будет по вторникам и четвергам, отбытие в 13:02, остановка в Петербурге займет 2 часа 16 минут, в Петрозаводск состав будет прибывать по средам и пятницам в 09:35.

В поезде есть купе и плацкарт, в некоторых вагонах нет кондиционера и биотуалета. // фото «Петрозаводск говорит»