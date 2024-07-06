В карельских лесах пошли лисички

Житель Пряжинского района отправился в рейд в лес по грибы и обнаружил семейку лисичек.

«Грибы росли на тропинке. Они еще очень маленькие, размером с пуговку. Рвать их не стал, пусть подрастут. Если другие не соберут, то приду за ними через неделю. Тогда этой семейки лисичек хватит пожарить с картошкой»,

— сообщил грибник.

Любители тихой охоты хвалят лисички за то, что они, практически, никогда не бывают червивыми. При приготовлении различных блюд рыжие грибочки придают блюдам особый аромат.

Грибов в лесу пока немного, но грибники давно находятся на низком старте. Возможно, что дождливая погода подарит богатый урожай грибов жителям Карелии и гостям республики. //фото: Алина Гапеева