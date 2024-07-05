05 июля 2024, 10:16
В мэрии показали маршрут нового автобуса в Петрозаводске
Администрация карельской столицы объявила аукцион на право обслуживать маршрут №30
Мэрия Петрозаводска 5 июля объявила аукцион на право обслуживать новый автобусный маршрут №30. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.
Новый автобус свяжет СКЗ, Сулажгору, Первомайский район, Центр, Перевалку и Кукковку. Колыхматова показала схему его маршрута.
На маршруте №30 будет организован регулируемый тариф по брутто-контракту. Перевозчик не сможет необоснованно поднимать стоимость проезда, будет отвечать перед мэрией за срыв расписания или грубость водителей.
Бороться за право работы на новом маршруте будет МУП «Городской транспорт». // Фото: freepik.com / Wirestock