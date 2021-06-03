Две девушки пострадали при опрокидывании автомобиля под Петрозаводском

Сегодня в 4 часа утра на дороге, соединяющей 435-й километр трассы «Кола» с Петрозаводском, произошло ДТП, в котором пострадали две девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

По информации ведомства, 19-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта», не имеющая водительских прав, не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии травмы получили водитель и ее 14-летняя пассажирка. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты. Фото Госавтоинспекции Карелии