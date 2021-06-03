03 июня 2021, 10:36
Происшествия

Две девушки пострадали при опрокидывании автомобиля под Петрозаводском

19-летняя автомобилистка без прав устроила аварию в Прионежском районе

Сегодня в 4 часа утра на дороге, соединяющей 435-й километр трассы «Кола» с Петрозаводском, произошло ДТП, в котором пострадали две девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

По информации ведомства, 19-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта», не имеющая водительских прав, не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии травмы получили водитель и ее 14-летняя пассажирка. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты. Фото Госавтоинспекции Карелии

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Прионежский район
Петрозаводск
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