Два рыбака погибли в Карелии, провалившись под лед

С начала апреля тонкий лед забрал несколько жизней любителей зимней рыбалки в Карелии. Для двух мужчин рыбалка стала последней в их жизни.

Так, 1 апреля в Прионежском районе 70-летний мужчина пошел рыбачить на Онежское озеро. На следующей день его нашли погибшим, тело достали из ледяной воды и предали полиции, рассказали в ГИМС Сегежи.

3 апреля на Онежском озере в районе Палеострова под лед провалились четыре рыбака. Выбраться на берег им помогли местные жители.

Людей предупреждают об опасности выхода и выезда на весенний лед, но каждый год продолжают гибнуть рыбаки.

На озерах Выгорезо, Линдозеро лед достигает 55-65 сантиметров в толщину, но он уже не такой прочный, также есть промоины от ранее просверленных лунок, трещины в центральной части озера. Но рыбаки еще выходят на лед. Спасатели провели с ними разъяснительные беседы и призвали не выходить на лед без необходимости. С понедельника 7 апреля в Сегежском округе официально запретят выход и выезд на лед водоемов.