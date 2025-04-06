Мошенники придумали новую уловку и грозят арестом имущества россиян

Теперь цифровые жулики ловят жителей Карелии не только на безопасный счет, но и международный. О новой легенде мошенников рассказали в ЦБ.

Россияне узнают из писем, которые якобы направил Центробанк, об имеющихся учетных записях в европейской финансовой организации. Якобы у них даже есть деньги на зарубежных счетах, которые можно вывести в российский банк, а международный счет закрыть. Советчики из ЦБ пытаются уговорить, что для перевода нужно задействовать счет, где больше всего сбережений, а иначе будет какой-то серьезный штраф и даже арест имущества или взыскание с зарплаты.

Тем, кто верит, что у него и в самом деле есть заграничный счет, предлагают перейти по ссылке в письме, ввести свои данные, реквизиты карты. Ссылка уводит на фишинговый сайт, а всей информацией завладевают аферисты и могут набрать кредитов или похитить деньги человека. При другом варианте переход по ссылке в письме активирует вредоносную программу, которая автоматически установится на телефон или планшет человека, и предоставит мошенникам удаленный доступ ко всей информации на чужом устройстве, в том числе к банковским приложениям.

Жителям Карелии напомнили, что сотрудники ЦБ не звонят гражданам и не предлагают совершать какие-то операции со счетом.