Неизвестное белое вещество выбросило на пляжи Анапы

Белое вещество выбросило на пляжи Анапы и окрестностей. На странную субстанцию наткнулись местные жители еще 5 апреля.

Россияне предположили, что это может быть пальмовое масло, написали в телеграм-канале «Новороссийск. Today». Некоторые назвали вещество «белым мазутом». Некоторые россияне берут его в руки, трогают ногой.

В конце января белое вещество заметили на берегу полуострова Ханко в Финляндии. Специалист-исследователь Финского института окружающей среды предположила, что находкой может быть парафин, который попал в воду с кораблей. Финны просили не трогать белые гранулы и не приближаться к месту находки.