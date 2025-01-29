Белое вещество на берегу перепугало финнов

В Финляндии на берегу полуострова Ханко заметили странное вещество белого цвета. О находке оповестили спасательные службы в минувшее воскресенье.

Специалист-исследователь Финского института окружающей среды Санна Суикканен предположила, что находкой может оказаться парафин, сообщает издание Mtvuutiset.fi. Но для более точного определения вещества необходимо провести исследование. Людей попросили не трогать белые гранулы и не приближаться к месту находки.

Парафин используют для изготовления свечей, покрытия дерева и картона. В воду вещество может попадать с кораблей. // фото стопкадр