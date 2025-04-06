Миллиарды Чубайса арестовали

Арбитражный суд Москвы арестовал деньги и имущество Анатолия Чубайса, а также еще семи менеджеров в размере 5,6 миллиардов по иску компании «Роснано». Об этом сообщает РБК.

Чубайс возглавлял госкомпанию с 2008 по 2020 год, а через два года покинул страну.

В иске говорится о солидарном возмещении ущерба в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов.

Также направлено заявление о принятии обеспечительных мер в размере 5,6 млрд рублей и ареста имущества и денег родных ответчиков.