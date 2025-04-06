Россиянин расстрелял родных и знакомых в Ленобласти

В ночь на 6 апреля три человека погибли и один получил ранение в результате стрельбы в деревне Липная Горка под Тихвином. Из охотничьего ружья палил 57-летний мужчина, в момент убийств он был пьян.

От пуль погибли пасынок, зять и знакомый пенсионера. Ранен 74-летний пенсионер, в тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Стрелка схватили полицейские. Он не сопротивлялся, так как спал. В доме нашли пять охотничьих ружей. По факту произошедшего возбудили уголовные дела. Стрелка допрашивают.

Следователи показали кадры с места тройного убийства.