Появилось видео, как за забором школы в Карелии сбили с ног девочку

В соцсети опубликовали еще одно видео конфликта школьников в Костомукше.

Родители, дочь которых 2 апреля обидели другие дети, написали заявление в полицию, проверку проводит также прокуратура, а председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

На первом видео, по словам автора, попал первый удар, остальные избиения происходили вне камеры за пределами школы. Объектом агрессии стала девочка. Со слов родителей, «жертва» была выбрана наугад.

5 апреля в сообществе «Антибеседка-Костомукша» появилось еще одно видео. Камера запечатлела то, что происходило за школьным забором. Хотя качество записи не лучшее, но можно рассмотреть, как одного ребенка сбивают с ног. Затем к упавшему ребенку подходит другой и склоняется, следом подходят и другие дети. Спустя время от компании отделяются три человека и уходят.

«По времени 13.16.49 на видео видно, как мою дочь с разбегу сносит с ног ученица, уже после того, как первый удар ей нанесла во дворе школы. Конечно, видео это не передаст, но теперь я понимаю, почему мою дочку привели в плохом состоянии домой»,

- говорится в комментарии к записи.

В комментариях многие поддержали родителей и пожелали здоровья девочке.

В самом учреждении считают, что никакого избиения ребенка на территории школы не было. По версии администрации школы №3, конфликт произошел между ученицами 2 и 3 класса. В результате одна девочка толкнула другую и та упала на землю, а другие дети помогли ей подняться и проводили домой.

В школе сообщили, что с участниками происшествия проведены профилактические беседы, запланирована встреча с родителями.