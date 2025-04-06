Завершены поиски пропавшей в Петрозаводске женщины

В ночи добровольцы отряда «ЛизаАлерт» поблагодарили всех бдительных и отзывчивых петрозаводчан за помощь. 76-летнюю Тамару Соколову, поиски которой начались поздним вечером 5 апреля, нашли. Пожилая женщина жива.

«Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь»,

- написали в поисковом сообществе 6 апреля в 03:36.

Между тем в карельской столице с начала апреля не могут найти другую 76-летнюю женщину с деменцией. У Тамары Карвонен при себе нет ни телефона, ни денег, ни документов. Пожилая женщина ушла из дома на Ключевском шоссе, сейчас она может быть уже где угодно. Пропавшая была одета в белую куртку, белый берет, темно-синие брюки, серые полусапоги, была в очках.