Пожилая женщина с деменцией пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска ищет 76-летнюю Тамару Карвонен. Пожилая женщина ушла из дома, расположенного на Ключевском шоссе, и пропала. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, пенсионерка страдает деменцией. При себе у нее нет телефона, документов и денег.

Пропавшая была одета в белую куртку, белый берет, темно-синие брюки, серые полусапоги, была в очках. Всех, кто видел эту женщину, просят срочно звонить в полицию по телефону: 89535257303.