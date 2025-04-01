01 апреля 2025, 08:18
Баня сгорела на берегу Ладоги в Карелии
Пожарные Лахденпохского района минувшей ночью боролись с серьезным возгоранием
Фото: unsplash.com / Raquel Raclette
Сегодня ночью в 2 часа 30 минут на пульт Единой службы спасения-01 Лахденпохского района поступило сообщение о том, что в поселке Коконниэми горит частная баня. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.
Прибывшие к месту вызова специалисты из Лахденпохьи в течение десяти минут остановили распространение огня, после чего полностью ликвидировали пожар. В ходе тушения для бесперебойной подачи воды пожарные проложили магистральную линию с Ладожского озера, расположенного в 50 метрах от места происшествия.
В результате инцидента строение бани было значительно повреждено огнем. Причину пожара и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты.