Баня сгорела на берегу Ладоги в Карелии

Сегодня ночью в 2 часа 30 минут на пульт Единой службы спасения-01 Лахденпохского района поступило сообщение о том, что в поселке Коконниэми горит частная баня. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова специалисты из Лахденпохьи в течение десяти минут остановили распространение огня, после чего полностью ликвидировали пожар. В ходе тушения для бесперебойной подачи воды пожарные проложили магистральную линию с Ладожского озера, расположенного в 50 метрах от места происшествия.

В результате инцидента строение бани было значительно повреждено огнем. Причину пожара и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты.