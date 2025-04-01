Серьезный пожар вспыхнул вечером в Карелии

В понедельник в 21 час 20 минут на пульт Единой службы спасения-01 Суоярвского района поступило сообщение о том, что в поселке Райконкоски горит одноэтажный трехквартирный неэксплуатируемый дом. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

По тревоге на место происшествия выехали пожарные из поселков Леппясюрья и Лоймола. Когда, преодолев 20-километровое расстояние, первые специалисты прибыли к месту вызова, то в пустующем строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином. До прибытия профессионалов двое бойцов поселковой пожарной дружины подавали воду из колодца на соседний дом, тем самым не дали огню распространиться дальше.

В ликвидации пожара приняли участие пять спасателей. В результате ЧП пустующий дом был значительно поврежден огнем. По какой причине произошел пожар, установят специалисты в ходе специальной проверки.