Депутат погиб в Карелии

В Прионежском районе похоронили Виктора Крылова. Он трагически погиб, сообщили в администрации района.

«Виктор Иванович был ответственным и отзывчивым человеком. Как депутат Совета Прионежского района от Пайского поселения всегда оказывал посильную помощь поселению и принимал активное участие в организации праздников. Любил охоту и рыбалку»,