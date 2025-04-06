06 апреля 2025, 08:15
Депутат погиб в Карелии
Виктора Крылова похоронили в Прионежском районе
фото: freepik.com
В Прионежском районе похоронили Виктора Крылова. Он трагически погиб, сообщили в администрации района.
«Виктор Иванович был ответственным и отзывчивым человеком. Как депутат Совета Прионежского района от Пайского поселения всегда оказывал посильную помощь поселению и принимал активное участие в организации праздников. Любил охоту и рыбалку»,
- говорится в некрологе.
Прощание прошла 5 апреля. Власти района выразили соболезнования родным и близким.