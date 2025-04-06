06 апреля 2025, 08:15
Происшествия

Депутат погиб в Карелии

Виктора Крылова похоронили в Прионежском районе
фото: freepik.com

В Прионежском районе похоронили Виктора Крылова. Он трагически погиб, сообщили в администрации района.

«Виктор Иванович был ответственным и отзывчивым человеком. Как депутат Совета Прионежского района от Пайского поселения всегда оказывал посильную помощь поселению и принимал активное участие в организации праздников. Любил охоту и рыбалку»,

- говорится в некрологе.

Прощание прошла 5 апреля. Власти района выразили соболезнования родным и близким.

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Метки: 
новости Карелии
Прионежский район
Виктор Крылов