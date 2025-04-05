Еще одна старушка пропала в Петрозаводске

В субботу 5 апреля в Петрозаводске пропала 76-летняя Тамара Соколова. Поисками занимаются добровольцы отряда «ЛизаАлерт».

Женщина, предположительно, была в розовой или желтой куртке, черных брюках, черных сапогах, шапке бежевого или серого цвета, с собой у нее сумка.

Женщину отличает маленький рост – 145 см при плотном телосложении. Добровольцы просят помочь в поисках неравнодушных горожан.

В начале апреля в столице Карелии пропала 76-летняя Тамара Карвонен, страдающая деменцией. Ее до сих пор не нашли.