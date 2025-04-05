05 апреля 2025, 23:35
Еще одна старушка пропала в Петрозаводске
В поисках 76-летней Тамары Соколовой задействован отряд «ЛизаАлерт», помощь петрозаводчан не будет лишней
фото «Петрозаводск говорит»
В субботу 5 апреля в Петрозаводске пропала 76-летняя Тамара Соколова. Поисками занимаются добровольцы отряда «ЛизаАлерт».
Женщина, предположительно, была в розовой или желтой куртке, черных брюках, черных сапогах, шапке бежевого или серого цвета, с собой у нее сумка.
Женщину отличает маленький рост – 145 см при плотном телосложении. Добровольцы просят помочь в поисках неравнодушных горожан.
В начале апреля в столице Карелии пропала 76-летняя Тамара Карвонен, страдающая деменцией. Ее до сих пор не нашли.