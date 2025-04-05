Человек получил ожоги на пожаре сегодня вечером в карельском поселке

Пожар в жилом доме произошел вечером 5 апреля в поселке Эссойла. В результате возгорания пострадал один человек, у него ожог кисти.

Спасателям позвонили в 19:04 и рассказали о возгорании в районе Суоярвской улицы. Судя по кадрам, горело где-то под кровлей на чердаке двухэтажного дома.

Прибывшие спасатели за час управились с возгоранием и все потушили, не дав огню уничтожить дом. Возгорание ликвидировали в 20:14, уточнили в «ОПС по Пряжинскому району».

Другой пожар возник в пудожской деревне Филимоновская. Там вспыхнула баня. Пожар потушили, никто не пострадал.