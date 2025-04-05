Пьяный петрозаводчанин вызвал скорую для матери и избил фельдшера

Вечером 5 апреля на Перевалке напали на фельдшера и санитара скорой помощи. ЧП произошло на Мичуринской, 32, в Петрозаводске, когда медики прибыли по вызову к пожилой женщине, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Агрессию проявил сын пенсионерки, пострадавшие сообщили в полицию.

Как предварительно выяснили правоохранители, скорую вызвал 38-летний петрозаводчанин. Он вместе с мамой выпивал спиртное и в какой-то момент ему показалось, что женщине плохо. Прибывшие врачи сказали, что с женщиной все хорошо и собрались уже на выход, когда мужчина стал распускать руки. Вероятно, ему не понравилось, что медики уходят так быстро.

Горожанин несколько раз ударил фельдшера, избивать продолжил и на улице. Досталось и соседу, который попытался присмирить мужчину. Правоохранители агрессивного горожанина задержали и отправили в спецприемник. По факту произошедшего проводится проверка.